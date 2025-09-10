森保ジャパンが９日（日本時間１０日）に行われた米国戦で０―２と完敗し、来夏の北中米Ｗ杯に向けて議論が白熱している。日本は過密日程からスタメンを大幅にメンバーを入れ替えつつも、ＭＦ伊東純也やＭＦ前田大然、ＭＦ佐野海舟など主力級を起用し、本番を想定した態勢で臨んだ。だが攻守で米国に圧倒されて、スコア以上の惨敗に終わった。相手の米国は３日前に韓国に０―２と完敗しており、日本は快勝が期待されたがまさ