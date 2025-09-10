10日、ロシアによる領空侵犯を受けて開かれたポーランド政府の会合に出席する軍幹部ら＝ワルシャワ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ポーランド軍は10日、ロシアがウクライナを攻撃した際、ポーランド領空を侵犯したロシア無人機を撃墜したと発表した。「国民への現実的な脅威だ」と指摘。ロシアのウクライナ侵攻で、ポーランドがロシア無人機を撃墜するのは初めて。自国や北大西洋条約機構（NATO）加盟国の軍用機が緊急発進した