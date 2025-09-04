今週、静岡･伊東市議会から全会一致で不信任を突き付けられた田久保市長。9月11日までに「辞職」か「議会の解散」か選択することを迫られています。辞職を求めるのは市議会だけではありません。市の幹部職員…そして地元の経済団体…さらに市民からも….。(市民）「私たち伊東市民は、誠実で透明な姿勢を取り戻すため、伊東市長・田久保真紀氏に対して一刻も早い辞職を強く求めます。1万を超える市民からの署名が集りました」地方