「生理が一度も無かった私が妊娠するまで」18-1【漫画を読む】奇跡的に妊娠した女性だが…!?ぺ子さん(@peko_comic)は、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品を公開している。彼女が投稿した『生理が一度も無かった私が妊娠するまで』は、フォロワーの実体験を基に描かれ、大きな注目を集めた。2度目の自然妊娠という奇跡について著者に話を聞いた(後編)。■「不妊治療のおかげ」…24年間生理がなかった女性に起きた奇跡18-218-31