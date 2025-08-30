メーガン妃（44）が、夫ヘンリー王子（40）を自慢したかったようだ。現地時間8月22日にインスタグラムを更新し、「通常の番組を中断して、重要なメッセージをお伝えします」添えて、ヘンリー王子のサーフィン映像を公開した。【写真】メーガン妃が投稿したヘンリー王子のサーフィン姿ソルト・ン・ペパー feat. アン・ヴォーグの楽曲「Whatta Man」とともにシェアされた映像には、ダークカラーのサーフパンツとラッシュガードを