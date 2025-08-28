北村恵の頭部に146キロが直撃…そのまま代走が送られる■中日 ー ヤクルト（28日・バンテリンドーム）中日・仲地礼亜投手が28日、本拠地・ヤクルト戦で危険球で退場処分となった。北村恵吾内野手の頭部に146キロが直撃。北村恵は途中交代し、球場が騒然となった。3回2死一、二塁。仲地が投じた146キロ直球が北村恵の頭部に直撃した。北村恵は倒れ込みそのまま赤羽が代走に送られた。仲地も危険球となり退場処分が下された。2