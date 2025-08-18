成年式は9月6日から10日に秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが成年を迎えたことを示す「成年式」の日程が9月6日から10日にかけて、と決まった。8日には皇居でリハーサルを見学されたという。すでに1ヵ月を切った本番に向けて注目されるのは小室さん夫妻の出席、あるいはこのタイミングでの帰国だった。実際どうなりそうなのか。【写真15枚】慣れた様子で“片手抱っこ”する圭さん＆眞子さまも満面の笑み悠仁さまは皇位継承順位第2