ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 津田学園、広陵辞退で不戦勝でも「校歌斉唱」 異例の勝利の儀式 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 津田学園、広陵辞退で不戦勝でも「校歌斉唱」 異例の勝利の儀式 2025年8月14日 17時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵の出場辞退で、14日の甲子園2回戦が不戦勝となった津田学園 甲子園で約1時間の練習後に校歌を斉唱し、勝利の儀式を実施した 3回戦への試合間隔が空くため、大会本部が特別措置として練習時間を設けた 記事を読む おすすめ記事 【巨人】阿部監督 二軍調整中の岡本和真にエール「完ぺきになってから戻ってきてほしい」 2025年8月10日 21時40分 プレシーズンマッチでは3試合中2試合で先発 「ファンのお気に入りだった」リーズMF田中碧。プレミアに向けて好調維持 2025年8月10日 14時40分 甲子園で衝撃の一球「ドラフト1位で消えますね」 28球中14球が150km超え、石垣元気にネット騒然「まだ細いのに…」 2025年8月13日 11時7分 津田学園の左腕・桑山晄太朗、気迫の１３８球…延長サヨナラ勝ちを呼び込み「最高の気持ち」 2025年8月8日 5時0分 ストーク・瀬古樹 開幕戦途中出場で決勝弾アシスト! 劇的白星発進に貢献 2025年8月10日 3時35分