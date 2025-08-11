日常の買い物で避けて通れない「レジ待ち」。最近では、セルフレジを導入する店舗が多くなり、どちらに並ぶか選べる機会も増えました。そこでママスタセレクトとママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」では「有人レジとセルフレジ、どちらに並ぶ？」というアンケートを実施しました。結果からは単なる「便利さ」や「早さ」だけではない、それぞれの選択に“理由”があることもみえてきました。セルフレジを選択する人が7割近く