大相撲の夏巡業が１０日、山形・山辺町で行われ、名古屋場所（ＩＧアリーナ）で初優勝した幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、ぶつかり稽古で胸を出すなどして調整した。山形県は師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）の地元で、部屋の後援会の拠点もある縁が深い土地。昨年は同じ山形・尾花沢市で巡業が開催されたが、優勝後初の凱旋で声を掛けられる機会が増えたという。「たくさん声かけていただいてうれしい」と、照れくさそうに