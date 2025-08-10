上沼恵美子、高田純次がＭＣを務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」が１０日、放送され、コメンテーターの医学博士・吉田たかよし氏が高田の連発ボケに机をたたいて「分かるわけねーだろ！」と大笑いしながらツッコんだ。吉田氏は灘中、灘高から東大に進んでいる。番組では「バッシングハイ」について話し合う時間があった。バッシングを受け続けても、たまに応援の声があることでハイになる状態を指すとしている。吉田