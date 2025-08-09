８月９日の中京メイン・三河Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のポッドロゴ（牡４歳、栗東・西園正都厩舎、父ロゴタイプ）が勝利した。勝ち時計は１分５２秒７（良）。ゲートを五分に出ると、先行集団を見ながら中団を追走。４角を４番手で回り、直線で外に出されるとじわじわと加速した。長くいい脚を使って、残り約１５０メートルで前３頭をかわして先頭へ。大外から勢いよく追い込ん