ポーランドで６日、６月の大統領選挙で勝利した欧州連合（ＥＵ）懐疑派の歴史家、カロル・ナブロツキ氏（４２）が大統領に就任した。任期は５年。親ＥＵでリベラルなトゥスク政権と政治的立場が異なり、対立は不可避とみられる。内政や外交への影響が懸念される。アンジェイ・ドゥダ氏の後継となるナブロツキ氏は同日、国会で就任宣誓を行った。演説で「ＥＵとのつながりは支持するがポーランドの主権を奪うことは許さない」と