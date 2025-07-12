日本テレビ夏の恒例特番「24時間テレビ」で、目玉コーナーのチャリティーマラソンを支えてきたマラソンプロデューサー坂本雄次氏（77）の苦言が話題になっている。【もっと読む】「地球を救う前に社員を救ってくれ！」日テレ「24時間テレビ」が大ピンチ…メインスポンサー日産が大赤字坂本氏は間寛平（75）が初代ランナーを務めた1992年の回にトレーナーとして間に帯同するなどして「完走請負人」の異名もあるが、7月8日に都内