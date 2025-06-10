ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥²¡¼¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Nao Games¡Ê¼ÆÅÄÄ¾¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢poncle¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØBerserk or Die¡Ù¤¬Steam¤ÇÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¤Ï399±ß¡ÊÃÏ°è¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¡¢6·î15Æü¤Þ¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£poncle presents | Berserk or Die - Launch Trailer¡§https://www.youtube.com/watch?v=MddYxr07bfcËÜºî¤ÏËèÇ¯µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummi