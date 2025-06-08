蠍座・女性の運勢 パートナーとの絆が再び強まる今週。家族との関係性も好転しやすく癒されるタイミングではありますが、少々難しい面も。蠍座はより大きな状況の変化に向き合うため、ここまで積極的に生活を変え仕事についても見直している最中でした。その意欲はまだ継続中ですが、これに対しパートナーや身内は「そんな必要ないんじゃない？」（たとえば）と言うのでは。一緒に楽しく過ごしたい反面、