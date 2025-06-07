ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）の公式インスタグラムが７日までに更新され、６日に放送された第５０話の一部シーンを紹介した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）「嵩は勇猛果敢で知られる福岡・小倉連隊へと配置替えとなりました。そこで同級生の今野康太と偶然再会！」とストーリーを説明。小倉への転属を言い渡されるシーンで、嵩（北村匠海）は上層部に呼び出され、部屋に入る。すると