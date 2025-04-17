◇MLB ドジャースーロッキーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャース大谷翔平選手があわや大惨事の事態となりました。1回表に1点を失ったドジャースはその裏、大谷選手が打席に入ると、4球目のナックルカーブを逃さずライトへのホームラン。今季初の先頭打者ホームランで同点に追いつきます。その後フレディ・フリーマン選手も右中間へ特大打を放ち勢いに乗ります。ベンチで仲間と猛攻に喜んでいた大谷選手の元へ、