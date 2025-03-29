[3.29 J1Âè7Àá Ê¡²¬ - Ä®ÅÄ ¥Ù¥¹¥¹¥¿]ÆüËÜÂåÉ½GK¤¬ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¡£Á°È¾10Ê¬¤ËDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢22Ê¬¤ËDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬·è¤á¤ÆÊ¡²¬¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£1-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡£²¬Â¼¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿GKÃ«¹¸À¸¤¬ÄËº¨¤Î¶õ¿¶¤ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ®ÅÄ