ガールズグループNewJeans（NJZ）のメンバーが矢面に立って発言を続ける一方、彼女たちの“生みの親”であるミン・ヒジン前ADOR代表取締役が沈黙を続ける状況が「果たして適切なのか」と批判が上がっている。【詳細】NewJeansがBBCに独占告白した「活動休止の理由」3月26日に『BBC Newsコリア』が公開した独占インタビューで、NewJeansメンバーのダニエルは「違う結果を予想していたが、ニュースを見た全員が衝撃を受けた記憶があ