¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÍèÆü¤¹¤ë¤â³«Ëë2Ï¢Àï¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë2Ï¢Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤òÀï¤¦¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï34ºÐÌî¼ê¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¡ÖMLB Tokyo Series presented by Guggenheim¡×¤ÎÍèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È