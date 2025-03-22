国民民主党の榛葉賀津也幹事長が、立憲民主党・杉尾秀哉議員を猛烈に批判した。3月21日の定例会見で、榛葉幹事長は「立憲民主党の杉尾議員が、あたかも国民民主党がクラウドワークスを利用して、わが党に有利な記事や動画を作成させて流させているかのような質疑がありましたが、大変遺憾です。国民民主党は、そのようなことはやっていません」と指摘した。杉尾秀哉議員は、この日の参院予算委員会で、クライアントと個人間