【全2回（前編／後編）の前編】2月27日、朝日新聞の社会面に〈K-1王者書類送検〉とのタイトルが躍った。千葉県警が今年１月、K-1のスーパーバンタム級現役王者である金子晃大選手（28）を傷害容疑で書類送検していたことを報じた記事だった。昨年８月、被害を受けた男性の訴えを最初に取り上げたのは「デイリー新潮」である。あれから半年の月日を経て、とうとう男性の訴えが事件化される可能性が出てきたのだ。＊＊＊【写真