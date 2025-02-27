滋賀県琵琶湖岸で2008年に男性の切断遺体が見つかった事件で、県警は別の殺人事件で服役中の受刑者の男（74）が関与した疑いが強まったとして、殺人容疑で逮捕する方針を固めた。27日、捜査関係者への取材で分かった。