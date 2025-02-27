¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê2·î24Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¿¥ª¥Ï¥¤¥ª¡¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÍðÆþ·à¡×¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡È¥Þ¥¸¥®¥ì¡É½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Î¹¥¾¡Éé¤òË¸³²¤¹¤ëÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎË½µó¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£2ÅÙ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åµ¡²ñ¤òÄÙ¤·¡¢Ãç´Ö¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ï²¼¤«¤é¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¥¢¥·¥¹¥È¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÈ¿Â§¹Ô°Ù¡É¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤±¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥Ö¥ì¥¢¡õ¥Ê¥ª¥ß¤Ë¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥é¥±