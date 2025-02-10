気象庁が発表した「早期天候情報」によりますと、東海〜九州・奄美は17日頃から、沖縄は18日頃から「10年に1度の低温」が予想されています。また、北陸・岐阜県山間部は17日頃から、長野県北部・群馬県北部は18日頃から「10年に1度の大雪」の可能性が高まっています。2月後半も、強烈寒気による大雪に、警戒が必要です。また「10年に1度の寒さ」が到来先週は、今シーズン最強・最長寒波が到来しましたが、寒さや大雪は、これで終わ