好きな女性に「どうにか振り向いてほしい」と男性は願っています。では、そんな時に男性は女性に一体どんなアプローチをするのでしょうか？｜親友や家族に紹介しようとする男性は本気で好きな女性ができると、どうしても親友や家族に紹介したくなります。逆に遊びの女性を親友や家族に紹介することはまずしないので、これは覚えておくといいでしょう。｜将来の話を具体的にする好きな女性には、自分の将来について深く語りたいと思