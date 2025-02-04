ドジャース大谷翔平（３０）の元通訳の水原一平被告（４０）の違法賭博事件でブックメーカーだったマシュー・ボイヤー被告（４９）が米メディア「ニューヨークポスト」に「水原被告が大谷選手からカネを盗んで賭博に使っていたのは明らかだった」などと生々しい証言をしている。大谷の口座から１７００万ドル（約２６億３５００万円）を不正送金したとして銀行詐欺罪と納税の虚偽申告で起訴され、禁錮４年９か月を求刑された