１６日、中国江蘇省宜興市のある実業系高校で、学校側と社会に不満を抱いたある卒業生が校内に乱入して凶器を振り回し、８人が亡くなり１７人がけがをする惨事が発生した。これより５日前の１１日、広東省珠海で６２歳の男が運転するスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）が広場に突っ込み、３５人が死亡して４３人が負傷する大量殺人事件が発生していたばかりだった。今年に入って中国全域で社会報復性の惨事が繰り返され、中国の社会セー