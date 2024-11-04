《皆さまのおかげで今日という日を迎えることができました!!!!! 25周年をありがとう》11月3日、「」がCDデビュー25周年を迎え、公式Instagramでファンへ感謝の気持ちを伝えた。記念日当日、5人からちょっとした “プレゼント” が――。「の公式YouTubeチャンネルで、これまで公開していなかったミュージックビデオが公開されました。2000年の『SUNRISE日本』から2020年の『Do you…？』まで、全71曲が見られるようになった