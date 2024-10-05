ドジャースの大谷翔平選手（30）は今季、前人未到の54本塁打＆59盗塁をマーク。さらに、54本塁打＆130打点で2年連続となる本塁打王、自身初の打点王の2冠が確定するなど、“人間離れした”活躍でチームを地区優勝へと導いた。大谷にとって最高の結末を迎えた今シーズンだが、始まりは前代未聞のトラブルからだった。今年3月、通訳を務めていた水原一平被告（39）が、大谷の口座から無断で1700万ドル近くを不正送金。水原被告はドジ