アメリカ発祥のファストフードチェーン「バーガーキング」。一度は日本から撤退したものの、2007年に再上陸。現在、600店を目指して出店を加速している。しかし、そこにはある「壁」が…。【映像】バーガーキングが公開した映像「本格バーガーを食べられる場所がこの国には少ない。だから、私たちが入れる空き物件を探して紹介してほしいんだ」（バーガーキングが公開した映像）物件探しに困っているそうだ。求めているのは何