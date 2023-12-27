２６日に行われたボクシング・世界スーパーバンタム級４団体王座統一戦で、ＷＢＣ・ＷＢＯ王者の井上尚弥（３０）＝大橋＝が、ＷＢＡ・ＩＢＦ王者で、“悪夢”の異名を持つマーロン・タパレス（３１）＝フィリピン＝を１０回１分２秒ＫＯで下し、テレンス・クロフォード（米国）に次ぐ史上２人目、史上最速５年７カ月で２階級での４団体統一を成し遂げた。“モンスター”がみせた終盤の右ストレートでの圧巻のＫＯ勝ちは、海外に