Image: Samsung お風呂タイムも動画三昧、きました。7月26日20:00から行なわれたGalaxy Unpackedにて、最新型Androidタブレットの「Galaxy Tab S9」シリーズが登場です。ラインナップはGalaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+、Galaxy Tab S9 Ultraの3モデル。2023年7月26日から予約開始、2023年8月11日から発売開始です。では、この3つのモデル。さあ違いはなんでしょうか。Galaxy Tab S9は11インチ