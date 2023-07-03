テニスの４大大会「全仏オープン」の女子ダブルスで、加藤未唯（ザイマックス）とアルディラ・スーチャディ（インドネシア）組の失格を主張した相手ペアの一人、マリエ・ブズコバ（チェコ）が騒動以来、初めてＳＮＳを更新。コメント欄には多言語で非難の言葉が殺到した。この問題では、加藤が相手コートに向けて打った返球がボールガールに直撃。審判は一度は警告を出したが、対戦相手のブズコバとサラ・ソリベストルモ（スペ