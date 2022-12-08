チャンネル登録者数199万人を誇る人気YouTubeチャンネル「もちまる日記」。同チャンネルはスコティッシュフォールドの「もちまる」と、飼い主である「下僕」の何気ない日常を配信する人気チャンネルだ。【画像】「猫とヒヨコを…」動物虐待では？と炎上。削除に追い込まれた動画12月3日に投稿された動画の内容では、一時的に預かっている子猫の「むぎまる」が去勢手術に向けて検査を受ける様子を投稿。むぎまるが無事に検査を