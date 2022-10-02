ウクライナ・ザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所＝９月１日/Alexander Ermochenko/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナの国営原子力企業「エネルゴアトム」は１日、同国中南部ザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所のイホール・ムラショフ所長が見回り中のロシア軍兵士に拘束されたと発表した。同社トップのペトロ・コティン氏が声明で報告した。所長は車で同原発から離れた際、ロシア軍による停止命令を受けて車外に