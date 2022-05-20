ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ï¡¢2022Ç¯5·î22Æü¤«¤é10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥ã¤Ä¤«¤·¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥Ã¤È¥±¡¼¥­¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤Î°ìÉô¤ÏÊÝ¸îÇ­³èÆ°¤Î»Ù±ç¶â¤ËÉÔÆó²È¤Ï1922Ç¯¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤òÈ¯Çä¤·¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­12¤ÎÊª¸ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ëè·î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±