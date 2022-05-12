俳優の斎藤工（40）が11日、フジテレビ「TOKIOカケル」（水曜後10・00）に出演。朝一番から映画館で映画を見ていることを明かした。休みの日のルーティンについて話をする中、起床のタイミングについて「朝一番のモーニングショー、映画。都内だとだいたい8時ぐらいから上映がある映画館があるので、チケットを前の夜に予約して、そこから逆算して起きるって感じ。起床してまもなく映画館に行くって感じですね」と告白。「夜帯