4月25日、木村拓哉（51）主演の「Believe―君にかける橋―」（テレビ朝日）がスタートし、春ドラマがようやく出揃った。初回の視聴率は11・7％と日曜劇場「アンチヒーロー」（TBS）の初回11・5％を上回り、今期の連ドラNo.1となった（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。＊＊＊【写真9枚】「まるで映画じゃん」“豪華すぎて2度見するレベル”の出演者たちをみる初回の冒頭、キムタクは懲役1年6カ月の実刑判決が