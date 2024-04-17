俳優の斎藤工がMCを務める中京テレビ・日本テレビ系ドキュメントバラエティ番組『こどもディレクター 〜私にしか撮れない家族のハナシ〜』(毎週水曜23:59〜)が、きょう17日に放送。ゲストに、ファーストサマーウイカが出演する。祖母と抱き合う“こどもディレクター”ビデオカメラを渡された街の人が“こどもディレクター”となって自身の家族を取材していく同番組。今回のこどもディレクターは、20歳の女性だ。小学4年生のときに