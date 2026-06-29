【乳酸菌入り飲料に関する調査】乳酸菌入り飲料の機能・効果を重視する人が期待することは、「腸内の環境を改善」「体の免疫力増強」が各6割強で上位2位、「便秘を防ぐ・便通をよくする」が3割強で続く

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■乳酸菌入り飲料の飲用者は7割弱。乳酸菌入り飲料を飲む理由は、「おいしい」が飲用者の5割強、「おなかの調子を整える、腸内環境改善、便通改善」「健康維持」が各3割強

■乳酸菌入り飲料の機能・効果を重視する人が期待することは、「腸内の環境を改善」「体の免疫力増強」が各6割強で上位2位、「便秘を防ぐ・便通をよくする」が3割強で続く

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、12回目となる『乳酸菌入り飲料の飲用』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

乳酸菌入り飲料の飲用状況や期待する機能・効果などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1794_1_a67c5ae102ee5beaa106083b9bb3402d.jpg?v=202606290352 ]◆乳酸菌入り飲料の飲用頻度

乳酸菌入り飲料の飲用者は7割弱です。週1回以上飲む人は3割弱となっています。

◆直近1年以内に飲んだ乳酸菌入り飲料

乳酸菌入り飲料飲用者に、直近1年以内に飲んだ乳酸菌入り飲料を聞きました（複数回答）。

「カルピス、カルピスウォーターなど」「ヤクルト」が各40％台、「明治プロビオヨーグルトR‐1 ドリンクタイプ」「ピルクル」が各2割弱です。

「カルピス、カルピスウォーターなど」は、若年層で比率がやや高くなっています。

◆乳酸菌入り飲料を飲む理由

乳酸菌入り飲料を飲む理由は（複数回答）、「おいしい」が飲用者の51.0％、「おなかの調子を整える、腸内環境改善、便通改善」「健康維持」が各3割強です。

主に『明治R-1 ドリンクタイプ』を飲む人では、「病気の予防・免疫力増強」が最も多くなっています。

主に『ミルミル』『ビヒダスのむヨーグルト』『恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ』を飲む人では、「おなかの調子を整える、腸内環境改善、便通改善」が各5割前後で1位となっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆乳酸菌入り飲料選定時の重視点

乳酸菌入り飲料選定時の重視点は（複数回答）、「価格」が飲用者の45.4％、「機能・効果」が41.3％、「飲みやすさ」「味」が各4割弱です。

「機能・効果」は、飲用頻度が高いほど比率が高い傾向です。また、主に『明治R-1 ドリンクタイプ』『トリプルヨーグルト ドリンクタイプ』『恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ』を飲む人では、特にその比率が高くなっています。

◆乳酸菌入り飲料に期待する機能・効果

乳酸菌入り飲料選定時に機能・効果を重視する人に、期待する機能・効果を聞きました（複数回答）。

「腸内の環境を改善する」「体の免疫力増強」が各6割強で上位2位、「便秘を防ぐ・便通をよくする」が32.4％で続きます。

「便秘を防ぐ・便通をよくする」は女性、特に女性30～40代で顕著です。

「ストレスの軽減」は10～40代で高くなっています。

男性30～40代では、「アレルギー体質の改善・症状の緩和」「ストレスの軽減」「睡眠の質の向上」が全体より高く、「腸内の環境を改善する」はやや低い傾向です。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆乳酸菌入り飲料の飲用場面／飲まない理由（全5,939件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1794_2_aac440346e9dd1e7ed700a60fb0decbe.jpg?v=202606290352 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1794_3_f2d04c7a25234a8b613e60808d33fe8e.jpg?v=202606290352 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。