株式会社ランド・ホー（本社:東京都大田区 代表取締役社長:塚本昌信）が開発を担当し、長年にわたり多くのファンに支持されてきた「ダービースタリオン」シリーズの最新作、Nintendo Switch（TM）2専用ソフト『ダービースタリオン２』が、株式会社ゲームアディクト（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:竹田 健）より 2026 年９月 24 日に発売されることが発表されました。









本作は、シリーズの核である血統・配合理論の奥深さを継承しながら、現代のプレイスタイルに合わせてゲーム体験を進化させた競走馬育成シミュレーションです。





制作著作は『ダービースタリオン』『カルチョビット』シリーズなどを手がける株式会社パリティビット、開発／発売元は株式会社ゲームアディクトです。









本作の特徴の１つが、“視覚でわかる競馬”への進化です。レース表現を従来のフォトリアル路線から一新し、視認性と臨場感を両立した「3D セルルック」を採用。レース中の各馬の位置関係や展開を直感的に把握できるトラッキング表示機能を搭載することで、はじめて遊ぶ方や久しぶりに『ダビスタ』をプレイする方でも、愛馬やライバル馬の位置取りがわかりやすくなっています。





実況は本作でも、ラジオ NIKKEI アナウンサーの小塚歩氏が担当。東芝の「RECAIUS（TM）音声合成ミドルウェア ToSpeak（TM）G3」により、さらに迫力ある実況を実現!臨場感あふれる演出が白熱のレースを盛り上げます。





また騎手への作戦指示に、新たに「大逃げ」が追加されました。自ら大逃げを仕掛けるだけでなく、ライバル馬が大逃げを打つ展開も登場し、レース中の駆け引きがさらに広がります。





更に、現実の地方競馬ダート路線の拡大を受け、3 歳ダート三冠、JBC、東京大賞典など、ダートのビッグレースが登場。海外遠征ではアメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー、ブリーダーズカップクラシックも収録しています。





もちろんライバル馬、種牡馬、繁殖牝馬のデータは最新に対応。さらに本作からは、繁殖牝馬が実名で登場します。





はじめて『ダビスタ』を遊ぶ方や久しぶりにシリーズへ戻ってくる方でも安心して楽しめる「カジュアルモード」と従来の『ダビスタ』らしい手ごたえのあるプレイを楽しめる「レガシーモード」の搭載をはじめ、全国のプレイヤーと戦うブリーダーズカップや特定条件下でのレコードタイムを競うタイムアタックモードを搭載したりするなど、様々な遊び方ができるようになっています。





他にも、UI・UX の改善やロード時間の大幅な短縮により、より快適にプレイできる環境を整えました。YouTube などの配信向けに著作権に配慮した楽曲切り替え機能を搭載しました。





そして Nintendo Switch（TM）2 専用ソフトならではのおすそわけ通信に対応し、ソフトを持っていない人とも一緒にレース観戦を楽しむことができるなど、最新作ならではのゲーム体験をご提供します。





株式会社ランド・ホーは国内でも屈指の競馬ゲームの開発実績を有しており、スポーツシミュレーション、アイドルの育成シミュレーション、ダンスリズムゲームといった領域に深い知見を持ちながら、企画・開発・運営をワンストップで対応可能なサービス体制を構築しています。





当社は東証プライム上場企業である株式会社 Orchestra Holdings のグループ傘下であり、グループ会社を通じたインフルエンサーマーケティングを含むマーケティングサービスもご提供可能です。調査から企画、開発、販促時のリリースと運営まで一体となったシームレスなサービス提供が可能となりますので、ゲーム開発をご検討されている企業様はお気軽にご相談ください。





・制作著作:株式会社パリティビット

・開発:株式会社ランド・ホー

・開発／発売元:株式会社ゲームアディクト

・著作権表記:(C) ParityBit (C) GAME ADDICT (C) SUGIYAMA KOBO

・Nintendo Switch および Nintendo Switch のロゴは任天堂の商標です。

・RECAIUS、ToSpeak は、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。

・ゲーム画面はすべて、開発中のものです。