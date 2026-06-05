【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)妊活ケアが30代の低AMH・橋本病を抱えた2人目妊活に変化。医師から早期体外受精を勧められた状況から断乳後すぐに自然妊娠を実現した最新症例を公開
＜第1部＞バザルト(R)が導いた変化――東京都墨田区・女性のためのサロンケープラスの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、東京都墨田区のサロン『女性のためのサロンケープラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは34歳の女性です。1人目妊活時に両側卵管閉塞が判明し、通院・採卵を経て授かったという経緯がありました。AMHの値が「0.38」と非常に低く、橋本病（甲状腺疾患）も抱えており、医師からは「卵子の数が少ないため早急に体外受精へ」とステップアップを急かされている状況でした。1歳児の育児による睡眠不足と疲労も重なり、不安を抱えながらご来店されました。
同サロンでは、1人目のマタニティ・産後から継続して通われていたお客様に対し、妊活ヘッドを含む複合プログラムを約3ヶ月実施。1人目のケアから一貫してバザルト(R)で身体を整え続けてきた結果、断乳後すぐに自然妊娠を実現されました。低AMH・橋本病という医学的には非常に妊娠が難しいとされる条件が重なる中での自然妊娠でした。
お客様は「毎回気持ちよくつい寝てしまうくらいリラックスできて、終わったあとは身体がすっきりします」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性のためのサロンケープラス（東京都墨田区）
URL：https://kplus-beauty-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351234/images/bodyimage1】
「妊活成功率が9割。40代妊活の方が多い中、エビデンスがある技術だからこそ結果が出ると確信しています。」
東京都墨田区の『女性のためのサロンケープラス』オーナー・原氏は、自身が婦人科疾患・体外受精・顕微授精という辛い不妊治療を経験した当事者です。不妊治療で悩む多くの方のお悩みを解決したいという強い想いからバザルト(R)を導入。自身もバザルト(R)で自然妊娠できた経験から、この技術の可能性を確信しているといいます。
「妊娠成功率が9割と非常に結果が出ており、お客様に喜んでいただいています。晩婚化が進む現在、30代後半・40代の妊活の方が増えています。医学的には妊娠率が低いといわれている年齢でも、バザルト(R)で体質改善して妊娠できたケースが多いのは、エビデンスがある技術だからだと思います」と原氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、原氏はこう語ります。「妊活で悩む多くの方に広まってほしいです。頑張りすぎている女性ほど、体をゆるめて本来の力を引き出すケアが必要だと感じています。バザルト(R)は、無理をさせるのではなく体をゆるめて本来の力を引き出すケアです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、低AMH・橋本病という医学的に妊娠が難しいとされる条件を抱えた34歳女性が、マタニティ・産後から継続してバザルト(R)でケアを重ねることで断乳後すぐに自然妊娠を実現したという、婦人科医推奨×体表温度管理の安全性というバザルト(R)の特性が、女性のライフステージ全体にわたって高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、東京都墨田区のサロン『女性のためのサロンケープラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは34歳の女性です。1人目妊活時に両側卵管閉塞が判明し、通院・採卵を経て授かったという経緯がありました。AMHの値が「0.38」と非常に低く、橋本病（甲状腺疾患）も抱えており、医師からは「卵子の数が少ないため早急に体外受精へ」とステップアップを急かされている状況でした。1歳児の育児による睡眠不足と疲労も重なり、不安を抱えながらご来店されました。
同サロンでは、1人目のマタニティ・産後から継続して通われていたお客様に対し、妊活ヘッドを含む複合プログラムを約3ヶ月実施。1人目のケアから一貫してバザルト(R)で身体を整え続けてきた結果、断乳後すぐに自然妊娠を実現されました。低AMH・橋本病という医学的には非常に妊娠が難しいとされる条件が重なる中での自然妊娠でした。
お客様は「毎回気持ちよくつい寝てしまうくらいリラックスできて、終わったあとは身体がすっきりします」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性のためのサロンケープラス（東京都墨田区）
URL：https://kplus-beauty-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351234/images/bodyimage1】
「妊活成功率が9割。40代妊活の方が多い中、エビデンスがある技術だからこそ結果が出ると確信しています。」
東京都墨田区の『女性のためのサロンケープラス』オーナー・原氏は、自身が婦人科疾患・体外受精・顕微授精という辛い不妊治療を経験した当事者です。不妊治療で悩む多くの方のお悩みを解決したいという強い想いからバザルト(R)を導入。自身もバザルト(R)で自然妊娠できた経験から、この技術の可能性を確信しているといいます。
「妊娠成功率が9割と非常に結果が出ており、お客様に喜んでいただいています。晩婚化が進む現在、30代後半・40代の妊活の方が増えています。医学的には妊娠率が低いといわれている年齢でも、バザルト(R)で体質改善して妊娠できたケースが多いのは、エビデンスがある技術だからだと思います」と原氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、原氏はこう語ります。「妊活で悩む多くの方に広まってほしいです。頑張りすぎている女性ほど、体をゆるめて本来の力を引き出すケアが必要だと感じています。バザルト(R)は、無理をさせるのではなく体をゆるめて本来の力を引き出すケアです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、低AMH・橋本病という医学的に妊娠が難しいとされる条件を抱えた34歳女性が、マタニティ・産後から継続してバザルト(R)でケアを重ねることで断乳後すぐに自然妊娠を実現したという、婦人科医推奨×体表温度管理の安全性というバザルト(R)の特性が、女性のライフステージ全体にわたって高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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