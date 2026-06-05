【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)妊活ケアが30代の低AMH・橋本病を抱えた2人目妊活に変化。医師から早期体外受精を勧められた状況から断乳後すぐに自然妊娠を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)妊活ケアが30代の低AMH・橋本病を抱えた2人目妊活に変化。医師から早期体外受精を勧められた状況から断乳後すぐに自然妊娠を実現した最新症例を公開