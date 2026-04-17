生鮮魚介類市場：製品形態、魚種、供給源、包装形態、用途、流通チャネル別―2026～2032年の世界市場予測
生鮮魚介類市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.66%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、生鮮魚介類市場調査レポートを発行・販売します。
「生鮮魚介類レポート」では変化する消費者の期待、技術の進歩、サプライチェーンの透明性が、水産物市場における機会とリスクをどのように再定義しているかについての包括的な概要を言及するほか、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋のサプライチェーンの容量、規制の枠組み、消費者の嗜好がどのように異なるかについての地域的視点を分析します。
世界の生鮮魚介類市場規模は、2025年に3,099億8,000万米ドルと評価され、2026年の3,328億3,000万米ドルから2032年には5,199億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1987982-fresh-fish-seafood-market-by-product-form-species.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 生鮮魚介類市場：製品形態別
第9章 生鮮魚介類市場：魚種別
第10章 生鮮魚介類市場：供給源別
第11章 生鮮魚介類市場：包装タイプ別
第12章 生鮮魚介類市場：用途別
第13章 生鮮魚介類市場：流通チャネル別
第14章 生鮮魚介類市場：地域別
第15章 生鮮魚介類市場：グループ別
第16章 生鮮魚介類市場：国別
第17章 米国の生鮮魚介類市場
第18章 中国の生鮮魚介類市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・生鮮魚介類市場における変化する消費者の期待や技術の進歩はどのような影響を与えていますか？
消費者の嗜好、技術主導の生産、進化する規制環境が交差し、水産物はニッチなカテゴリーから主流の定番商品へと変貌を遂げています。
・持続可能性やデジタルトレーサビリティが水産物の生産モデルに与える影響は何ですか？
持続可能性への要請や技術革新が生産モデルを再構築し、トレーサビリティ技術がブランドや小売業者の主張を検証する手段となっています。
・2025年の貿易施策の見直しは生鮮魚介類のバリューチェーンにどのような影響を与えましたか？
米国発の施策転換や関税措置が調達戦略や流通ルートに波及効果をもたらし、サプライヤーの多様化が進みました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「生鮮魚介類レポート」では変化する消費者の期待、技術の進歩、サプライチェーンの透明性が、水産物市場における機会とリスクをどのように再定義しているかについての包括的な概要を言及するほか、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋のサプライチェーンの容量、規制の枠組み、消費者の嗜好がどのように異なるかについての地域的視点を分析します。
世界の生鮮魚介類市場規模は、2025年に3,099億8,000万米ドルと評価され、2026年の3,328億3,000万米ドルから2032年には5,199億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1987982-fresh-fish-seafood-market-by-product-form-species.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 生鮮魚介類市場：製品形態別
第9章 生鮮魚介類市場：魚種別
第10章 生鮮魚介類市場：供給源別
第11章 生鮮魚介類市場：包装タイプ別
第12章 生鮮魚介類市場：用途別
第13章 生鮮魚介類市場：流通チャネル別
第14章 生鮮魚介類市場：地域別
第15章 生鮮魚介類市場：グループ別
第16章 生鮮魚介類市場：国別
第17章 米国の生鮮魚介類市場
第18章 中国の生鮮魚介類市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・生鮮魚介類市場における変化する消費者の期待や技術の進歩はどのような影響を与えていますか？
消費者の嗜好、技術主導の生産、進化する規制環境が交差し、水産物はニッチなカテゴリーから主流の定番商品へと変貌を遂げています。
・持続可能性やデジタルトレーサビリティが水産物の生産モデルに与える影響は何ですか？
持続可能性への要請や技術革新が生産モデルを再構築し、トレーサビリティ技術がブランドや小売業者の主張を検証する手段となっています。
・2025年の貿易施策の見直しは生鮮魚介類のバリューチェーンにどのような影響を与えましたか？
米国発の施策転換や関税措置が調達戦略や流通ルートに波及効果をもたらし、サプライヤーの多様化が進みました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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