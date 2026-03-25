全国の卒業生へ“とどけ、ぜんぶ。”

再生回数65万回超のauCMソング『とどけ、ぜんぶ。』を大切な人へ向けて合唱

旅立ちの瞬間を収めたWEB動画

「とどけ、ぜんぶ。卒業ver.」を公開

～有村架純さんが「卒業お祝いムービー」でエール

au卒業応援サプライズ企画を実施～

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田 浩路、以下 KDDI）は、auのCM出演者が卒業生にお祝いコメントを届けるau卒業応援サプライズ企画を実施し、生徒の皆さんの合唱の様子やサプライズの様子など、卒業生の旅立ちの瞬間を収めたWEB動画「とどけ、ぜんぶ。卒業ver.」を公開しました。

今回は、三太郎シリーズで「かぐちゃん」こと、かぐや姫役を演じる有村架純さんがお祝いの言葉を伝えるメッセージ動画を全国10の中学校・高校にお届けしました。静岡県立磐田西高等学校や大分県立佐伯鶴城高等学校などでは、au CMソング『とどけ、ぜんぶ。』を卒業記念の合唱曲に選んでいただきました。

auでは、2021年から、学生の皆さんにとって未来への一歩となる「卒業」を応援し、より素敵な思い出を残していただけるよう、様々な企画を実施してきました。本年で6回目になる応援企画は、全国からご応募をいただいた約100校から選ばれた10の中学校・高校に、三太郎シリーズに出演する有村架純さんによる「卒業お祝いムービー」をお届けしました。

当選した学校では、メッセージ動画が上映されると、思いがけない有村架純さんの登場とお祝いの言葉に、驚きと歓喜の声が上がりました。ムービーの上映後は、三太郎シリーズのCMソング『とどけ、ぜんぶ。』を自分たちの親や先生たちに向けて卒業生全員で合唱するなどし、晴れやかな笑顔を見せていました。参加した生徒からは「自分たちに向けて伝えてくれていてうれしかった」「違う道に進んでも友達のことは忘れない」「一生忘れられない思い出になった」といった声が聞かれ、大切な人を想う気持ちや祝福の言葉が確かに届く瞬間を通して、人と人とのつながりや想いを届けていきたいというauの2026年のコミュニケーションテーマ「とどけ、ぜんぶ。」を体感いただく機会となりました。

今年のau卒業応援サプライズ企画の様子や合唱の様子を収録した「とどけ、ぜんぶ。卒業ver.」は、au公式YouTubeにてご覧いただけます。

（au公式YouTube）https://youtu.be/r9DAfj8rmic

au CM「とどけ、ぜんぶ。」については以下の特設ページをご覧ください。

（特設ページ）https://www.au.com/pr/cm/music/

「とどけ、ぜんぶ。卒業ver.」について

三太郎シリーズのCMソング『とどけ、ぜんぶ。』の鬼ちゃんの歌声に乗せて、卒業式の様子や「卒業お祝いムービー」のサプライズの様子など、卒業生の未来に向けた旅立ちの瞬間を収めたWEB動画です。サプライズ上映が行われた学校で実施された卒業イベントに密着し、式典での生徒たちの引き締まった表情や、卒業証書を手渡されたときの感慨深けな表情、仲間とはじけるような笑顔で喜びを分かち合う姿など、卒業式ならではのさまざまな想いが交差する様子を描いています。

動画の後半では「卒業お祝いムービー」が上映されたときの喜びや目を丸くして驚く様子、有村架純さんからのメッセージに聞き入る姿、そして『とどけ、ぜんぶ。』を生徒たちが合唱するシーンを収録しています。今春に卒業を迎えた方々へのお祝いと応援の気持ちをお届けする動画として、また、人と人とのつながりや温かさを感じていただける動画としてぜひお楽しみください。

タイトル：「とどけ、ぜんぶ。卒業ver.」（約3分40秒）

出演：つくば市立吾妻中学校、静岡県立磐田西高等学校、大分県立佐伯鶴城高等学校の皆さま、有村架純さん（動画出演）

au公式YouTube： https://youtu.be/r9DAfj8rmic





CM楽曲『とどけ、ぜんぶ。』について

『とどけ、ぜんぶ。』 は、2026年の三太郎シリーズのお正月CM「とどけ、ぜんぶ。」篇のために制作されたオリジナル楽曲です。大切な人への想いが、ぜんぶとどけばいいな、という気持ちを三太郎シリーズに出演する鬼ちゃんが歌い上げます。楽曲のフルバージョンは各音楽配信サービス（『Pontaパス』 『auスマートパスプレミアムミュージック』 『Apple Music』）にて2026年1月より配信中です。また、この歌をより多くの方にお楽しみいただけるように、合唱譜、ピアノ楽譜、ギター楽譜を無料で公開しています。

詳細は、特設ページ（https://www.au.com/pr/cm/music/）をご覧ください。

＜配信概要＞

■楽曲の配信：『Pontaパス』『auスマートパスプレミアムミュージック』『Apple Music』

※楽曲の視聴には、上記サービスへの会員登録が必要です。

※『Pontaパス』は月額548円（税込）、『auスマートパスプレミアムミュージック』は月額980円（税込）、『Apple Music』は月額1,080円（税込）でお楽しみいただけます。

※『Pontaパス』『auスマートパスプレミアムミュージック』に新規入会の場合は、30日間無料でご利用いただけます。

■楽譜の配信：合唱譜、ピアノ楽譜、ギター楽譜を特設ページで無料公開しています。

au卒業応援サプライズ企画について

au卒業応援サプライズ企画は、未来に向けた一歩となる卒業式を祝い、より思い出深いものにしていただけるように、CMの出演者によるメッセージを届ける活動です。友達と過ごす時間に制限があったコロナ禍の2021年から実施し、大きな反響をいただいたことからその後も継続して毎年実施しています。

本年は、CMの三太郎シリーズで「かぐちゃん」こと、かぐや姫役を演じる有村架純さんがお祝いの言葉を届けるメッセージ動画をお送りしたほか、静岡県立磐田西高等学校や大分県立佐伯鶴城高等学校などでは、auCMソング『とどけ、ぜんぶ。』を卒業記念の合唱曲に選んでいただきました。

2026年テーマ「とどけ、ぜんぶ。」について

2026年のauのテーマ「とどけ、ぜんぶ。」には、通信の役割は単につながることではなく、人の想いや体験、感動までも相手に届けることにあるという気持ちを込めています。日常の中でふと感じた美しさや喜び、誰かに伝えたい大切な気持ち。そうした一人一人の想いが、大切な人へ確かに届く社会を支えることがKDDIの使命です。本テーマを通じて、通信の先にある人と人とのつながりや温かさを描きながら、これからも全ての想いを届けていきたいというブランドの姿勢を発信していきます。

またその一環として、このテーマを歌に込めたオリジナルのauCMソング『とどけ、ぜんぶ。』（歌：鬼ちゃん）を制作し、多くの方にご愛唱いただけるように合唱用の譜面を無料で配信しています。

サプライズ演出の様子（一部抜粋）

①静岡県立磐田西高等学校（静岡県）

3月初旬に実施された卒業式では240人の3年生が送り出されました。式典後に卒業生全員が集合し、学校生活を振り返る動画をスクリーンで鑑賞した後、学年主任から「ある方からメッセージをもらいました。スマホの用意をしてください」との声が。これから何が起こるのか？と、そわそわした様子でスクリーンに注目する生徒たち。

いよいよ「卒業お祝いムービー」の上映が始まり、有村架純さんが映し出されると、状況がのみ込めずに一瞬だけ沈黙が広まりましたが、有村さんが学校名を口にすると、自分たち宛てのメッセージだと気付いた卒業生から「え～！！」と歓喜の声が上がりました。顔を見合わせながら喜びを分かち合うと、スクリーンに見入りながら、お祝いの言葉や、「心に浮かぶ“大切な想い”がみなさんの大切な人に、ぜんぶ、とどきますように」というメッセージに耳を傾けていました。

「私も応援しています」というエールで締めくくられ上映が終わると、会場からは大きな拍手が湧き起こり、笑顔に包まれました。サプライズの余韻が冷める間もなく、卒業生たちは『とどけ、ぜんぶ。』の合唱に臨み、有村さんからのメッセージにもあった「みなさんの大切な人に、ぜんぶ、とどきますように」という想いを込めて歌っていました。

＜サプライズを受けた卒業生の声＞

自分たちの学校の卒業式に、こんな形でメッセージを送ってもらえるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。このサプライズを考えてくれた先生たちにとても感謝しています。高校生活はあっという間でしたが、友達や先生と過ごした時間はすごく大切な思い出になりました。今日のことも含めて、磐田西高校卒業生として胸を張ってこれからそれぞれの道で頑張っていきたいです。

②大分県立佐伯鶴城高等学校（大分県）

佐伯鶴城高等学校では184人が卒業しました。卒業式に先立ち、2月に行われた表彰式の場で、卒業生へのサプライズとして「卒業お祝いムービー」が上映されました。表彰式の途中、突然スクリーンに有村架純さんの姿が映し出されると、会場には驚きの空気が広がり、卒業生たちは思わず顔を見合わせながらスクリーンに注目していました。

最初は思いがけない出来事に驚いた様子でしたが、有村さんからの祝福の言葉が届けられると、生徒たちは真剣な表情でメッセージに耳を傾け、静かにスクリーンを見つめていました。

今回応募をしたのは同校の校長先生です。CMソング『とどけ、ぜんぶ。』のメッセージに共感したことが応募理由の一つでした。「校長の私だけでなく、先生方、保護者、生徒それぞれの想いがぜんぶ届く卒業式になるといいなと強く思っています」と語っており、学校全体で卒業生の門出を祝福したいという想いが込められていました。

上映後には、2～3年生と先生方による『とどけ、ぜんぶ。』の合唱が披露され、会場は温かな拍手とともに和やかな雰囲気に包まれました。卒業生にとっても、支えてくれた人たちの想いを改めて感じる時間となりました。

＜サプライズを受けた卒業生の声＞

最初スクリーンに有村架純さんが映った瞬間、“えっ、本物!?”って、会場みんなでびっくりしました。まさか自分たちの卒業式でメッセージをもらえるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。しかも『佐伯鶴城高校のみなさん、ご卒業おめでとうございます』って、自分たちの学校の名前を言ってくれたのがすごく印象に残っていて、“ちゃんと自分たちに向けて言ってくれているんだ”って感じて、胸が熱くなりました。『大切な想いが大切な人に届きますように』という言葉もすごく心に残っていて、これから進学や就職でそれぞれ違う道に進むんですけど、家族や友達への感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思いました。今日の卒業式は少し寂しい気持ちもありましたけど、有村さんのメッセージで“これから頑張ろう”って前向きな気持ちになれました。高校生活の最後にこんなサプライズがあって、一生忘れられない思い出になりました。

■当選された学校・団体の皆さま ※順不同

・つくば市立吾妻中学校（茨城県）

・東京都立新島高等学校（東京都）

・熊谷市立大里中学校（埼玉県）

・静岡県立磐田西高等学校（静岡県）

・名古屋市立千鳥丘中学校（愛知県）

・私立 高朋高等学校（富山県）

・広島県立音戸高等学校（広島県）

・行橋市立仲津中学校（福岡県）

・大分県立佐伯鶴城高等学校（大分県）

・熊本県立天草拓心高等学校マリン校舎（熊本県）