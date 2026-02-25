こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビデオリサーチ、『2026ワールドベースボールクラシック』Netflix独占配信における視聴測定に関する業務を受託 〜試合視聴と広告到達を可視化〜
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、Netflixが2026年3月に独占配信する『2026 ワールドベースボールクラシック』における日本国内の視聴測定のパートナーに任命されたことをお知らせします。今回の取り組みでは、視聴の実態をより深く、正確に捉えることを目的に、コネクテッドTV（CTV）、スマートフォン、タブレット、PCなど主要スクリーン横断での視聴計測を行い、試合視聴および表⽰される広告の到達状況を可視化します。特にテレビデバイスにおいては、個人単位の視聴に加え、複数人が同じ画面を視聴する「共視聴」の実態も考慮することで、視聴の広がりを把握していきます。定額制動画配信プラットフォーム（SVOD）での大規模国際スポーツイベントにおいて、第三者機関がクロスデバイスで測定する取り組みは国内でも先進的な試みとなります。
■概要
測定対象試合：3月5日〜18日まで開催される1次ラウンドから決勝戦まで全47試合
測定エリア：日本
測定範囲：試合中継の視聴および試合中継で表示される広告の視聴
対象デバイス：コネクテッドTV（CTV）、スマートフォン、タブレット、パソコン等、主要スクリーンを横断して計測
2026 ワールドベースボールクラシックという世界的イベントの視聴体験を、CTVと他デバイスの両面から統合的に捉え、日本国内で高まる熱気をデータで可視化することに貢献してまいります。公正・中立な視聴データの提供を通じ、動画ビジネスの健全な発展を支えてまいります。
※本リリースに記載のスケジュール・測定仕様は現時点の想定であり、変更となる可能性があります。
※本取り組みで得られたデータはNetflixに帰属し、ビデオリサーチから提供するものではありません。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
ビデオリサーチ、『2026ワールドベースボールクラシック』Netflix独占配信における視聴測定に関する業務を受託
https://www.videor.co.jp/press/2026/260225.html
測定対象試合：3月5日〜18日まで開催される1次ラウンドから決勝戦まで全47試合
測定エリア：日本
測定範囲：試合中継の視聴および試合中継で表示される広告の視聴
対象デバイス：コネクテッドTV（CTV）、スマートフォン、タブレット、パソコン等、主要スクリーンを横断して計測
2026 ワールドベースボールクラシックという世界的イベントの視聴体験を、CTVと他デバイスの両面から統合的に捉え、日本国内で高まる熱気をデータで可視化することに貢献してまいります。公正・中立な視聴データの提供を通じ、動画ビジネスの健全な発展を支えてまいります。
※本リリースに記載のスケジュール・測定仕様は現時点の想定であり、変更となる可能性があります。
※本取り組みで得られたデータはNetflixに帰属し、ビデオリサーチから提供するものではありません。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
ビデオリサーチ、『2026ワールドベースボールクラシック』Netflix独占配信における視聴測定に関する業務を受託
https://www.videor.co.jp/press/2026/260225.html