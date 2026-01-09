ライトアップ、中小企業の経営戦略とAI営業BPOをテーマにしたセミナーを開催
株式会社ライトアップ（証券コード：6580、東京都渋谷区、代表取締役社長：白石 崇）は、中小企業の社長を対象にした経営塾『100年塾』を運営する株式会社ウィルウェイ（東京都新宿区、代表取締役社長：金村 秀一）と共催し、中小企業のための経営戦略とAI活用をテーマにしたオンラインセミナーを2026年1月14日（水）に開催いたします。
（お申込ページ：https://www.eventbook.jp/join/24110/pr）
今回の共催セミナーでは、「戦略×AI」を活用することが、弱者が短期間で成果を出す有効なアプローチになり得るとの考えのもと、これまで一部の企業だけに提供してきたノウハウを初めて公開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338792&id=bodyimage1】
*本セミナーで紹介する「売上200％UP」などの成果は特定条件下における支援実績に基づく一例であり、すべての企業で同様の結果を保証するものではありません。
■セミナー開催の背景
中小企業・ベンチャーが、大企業と正面から戦って勝つのは非常に難しくなっています。
限られた人材・予算・時間の中で成果を出すためには、「弱者が勝つための戦い方」が必須です。
ウィルウェイでは、ランチェスター戦略を「中小企業が勝つための集中経営」として体系化し、業績向上支援プログラム「100年塾」の中で実践的な戦略指導を行っています。
今回は、この100年塾限定で公開されていた内容に実際の導入事例や成果データを交え、再現可能な戦略として分かりやすく紹介します。
一方、累計5万件のデータをもとに営業の仕組み化を支援しているライトアップは、営業プロセスをAIで最適化し、多くの企業が成果を出しやすくなる状態づくりを提供しています。
従来の勘や経験に頼る営業ではなく、「誰に何をどう売るか」をAIで分析してアプローチする、仕組み化された営業スタイルについてお話しします。
■セミナー概要
・セミナータイトル：弱者の戦略×AI営業BPOで売上200％UP！累計5万件のデータが導く“弱者が勝つための黄金法則”を初公開*
・開催日時：2026年1月14日（水）15:00～16:00
・場所：オンライン（Zoom）
・参加費：無料
・定員：50名（オンライン）
▼お申込はこちらから
＜お申込ページ＞
https://www.eventbook.jp/join/24110/pr
※お申込後に当日のオンラインセミナー視聴URLをお送りします。
*本セミナーで紹介する「売上200％UP」などの成果は特定条件下における支援実績に基づく一例であり、すべての企業で同様の結果を保証するものではありません。
■登壇者情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338792&id=bodyimage2】
金村 秀一
ウィルウェイグループ 代表取締役社長
弱冠21歳の時に創業。会社の成長ステージに合わせて事業を展開。
「逆算経営計画」による経営により、労働生産性は中小企業の約4倍*と高い生産性と残業時間ゼロの働き方改革を実現している。
誰にでもできる「凡事一流」経営を自ら実践し、このメソッドを紹介する経営塾『100年塾』を2012年から展開。現役社長が直接指導する経営手法は多くの社長たちから反響を呼び、お客様満足度は92.6％*、全国各地での講演・セミナー等の開催は年間100回を超える。
*労働生産性およびお客様満足度に関する数値は、株式会社ウィルウェイWebサイト（https://will-way.net/company/）に掲載された情報を引用したものです。
