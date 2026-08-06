広末涼子「THE TIME,」で地上波復帰 今後の芸能活動に言及「自分の弱い部分だったり不甲斐なさを感じたことで…」
【モデルプレス＝2026/08/06】女優の広末涼子が、8月6日放送の「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時〜）に出演。今後の活動について語った。
【写真】「雰囲気変わった」「美しすぎ」と話題・広末涼子の最新ショット
この日の放送では、5月6日に東京・丸の内のライブレストラン「コットンクラブ（COTTON CLUB）」で開催された広末にとって復帰後初のバースデーライブに密着する模様を放送した。
広末は2025年4月に新東名高速道路で追突事故を起こし、同乗者に怪我を負わせ、罰金70万円の略式命令を受けた。所属事務所によると、罰金を納付され、刑事手続きは終了しているという。同年5月2日には、双極性感情障害、甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。心身の回復に専念するためにすべての芸能活動を休止していたが、今回の出演が活動休止して以来、初の地上波復帰となった。
番組では、広末に今後の活動について質問。広末は「自分が生きている芸能界とか、芸能のお仕事を10代とか20代の時のように愛しているかというと、自分では正直いまわからないんです」と明かしつつ「自分の弱い部分だったり不甲斐なさを感じたことで、やっぱりそれに相当する人間じゃないんだなって思ったり、その部分で好きでやるってことじゃなくて、今は自分にできることを探したい」と前向きに伝えた。
そして「この取材も正直お断りしようと思っていて、お恥ずかしいんですけど。お引き受けできる立場じゃないと思っていて…」と打ち明ける場面も。続けて「でも昔みたいにカッコつけたり、理想の女優像を演じて頑張っている自分のターンは終わったと思っていて、自分の今の正直な最大限だけを見てもらって、ちょっとずつ細々とお仕事と向き合っていけたらと思っています」と活動への意気込みを明らかにした。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆広末涼子、地上波復帰
この日の放送では、5月6日に東京・丸の内のライブレストラン「コットンクラブ（COTTON CLUB）」で開催された広末にとって復帰後初のバースデーライブに密着する模様を放送した。
広末は2025年4月に新東名高速道路で追突事故を起こし、同乗者に怪我を負わせ、罰金70万円の略式命令を受けた。所属事務所によると、罰金を納付され、刑事手続きは終了しているという。同年5月2日には、双極性感情障害、甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。心身の回復に専念するためにすべての芸能活動を休止していたが、今回の出演が活動休止して以来、初の地上波復帰となった。
◆広末涼子、今後の芸能活動は？
番組では、広末に今後の活動について質問。広末は「自分が生きている芸能界とか、芸能のお仕事を10代とか20代の時のように愛しているかというと、自分では正直いまわからないんです」と明かしつつ「自分の弱い部分だったり不甲斐なさを感じたことで、やっぱりそれに相当する人間じゃないんだなって思ったり、その部分で好きでやるってことじゃなくて、今は自分にできることを探したい」と前向きに伝えた。
そして「この取材も正直お断りしようと思っていて、お恥ずかしいんですけど。お引き受けできる立場じゃないと思っていて…」と打ち明ける場面も。続けて「でも昔みたいにカッコつけたり、理想の女優像を演じて頑張っている自分のターンは終わったと思っていて、自分の今の正直な最大限だけを見てもらって、ちょっとずつ細々とお仕事と向き合っていけたらと思っています」と活動への意気込みを明らかにした。（modelpress編集部）
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