157万回以上視聴され、22.4万以上の「いいね」を獲得しているのは、好奇心旺盛な1歳の猫ちゃんの様子。投稿には「首の角度がたまらなくかわいい」「首の角度すき」「首の曲げ具合可愛いですね」などのコメントが集まっており、どうやら首が気になる視聴者が続出しているようです。

【動画：洗面所に入ると、1歳の猫が必ず様子を見にやってきて…『可愛すぎる光景』】

様子を見に来る猫

TikTokアカウント「トノとカンスケ」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「カンスケくん」が飼い主さんの挙動を気にする姿。どうやら、1歳のカンスケくんは、とても好奇心旺盛な子のようです。

カンスケくんが飼い主さんを“観察”しにやってくるのは、決まって飼い主さんが洗面所にいるときなのだそうです。顔を洗ったり歯を磨いたりすることが不思議でたまらないのかもしれません。

立ち上がって見守るカンスケくん

飼い主さんの様子を見守るときのカンスケくんは、目をまん丸にして後ろ足だけですくっと立ち上がるのだそう。中を覗き込むような姿勢になっている日もあるとのことです。飼い主さんの動きに合わせて、ちょっと首を動かしたり、目線を移動させたりしながらも見つめ続けるのだとか。

ただぼんやりと眺めているのではなく、どこか心配そうな表情をしているといいます。猫は水で顔を洗ったり歯を磨いたりしないので、何をしているのか気になって仕方ないのでしょう。もしかしたら「溺れないでね…」と心配して見守っているのかもしれません。

出待ちが日常

カンスケくんが見守るのは、洗面所の入り口。いつも入り口あたりで立ち上がったり寝そべったりして飼い主さんの支度が終わるのを待っているのだそうです。中に入ってこないのは、やはり水が苦手だからでしょうか？

ちなみに、冬は「床が冷たいだろうから」と、飼い主さんがベッドを用意してあげるのだそうです。寒くても飼い主さんを見守るカンスケくんはとても健気ですね。お互いへの愛情が伝わる投稿でした！

投稿には、「よんだ？よんだよね？？？」「お？やってる？」「だ、大丈夫か？何してんだ…？って感じが可愛すぎるwww」「それ水？恐ろしくない？溺れない？とか水の使用を心配してたら可愛い」とカンスケくんの心の声を代弁するコメントも集まっていました。

TikTokアカウント「トノとカンスケ」には、カンスケくんのほか、7歳のお兄ちゃん猫である「トノくん」の姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「トノとカンスケ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。